Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu şüpheli, sınır dışı edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu Y.M.S.M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlının, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verildi.
Şüpheli, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla İlkadım
ilçesi Zeytinlik
Mahallesi'ndeki adresinde 23 Kasım'da gözaltına alınmıştı.
Irak,Samsun
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:43