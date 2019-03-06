Samsun'daki Deaş Operasyonu

Kaynak: AA

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı 24 şüpheliden A.B.W.A.K, A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B.W.A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Zanlılar, Samsun'da üç gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.