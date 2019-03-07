Samsun'daki Deaş Operasyonu

Kaynak: AA

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden H.D.M.M, R.H.M.M. ve G.N.J.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltındaki 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.Samsun'da üç gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, biri Suriye vatandaşı 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.