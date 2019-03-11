Samsun'daki Deaş Operasyonu

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi, zanlılardan 2'si tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden A.S, O.M.A.G, A.F.M, Y.A.S. ve A.K.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. ile A.K.A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Haklarında yurt dışı yasağı getirilen O.M.A.G, A.F.M. ve Y.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltındaki 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.Samsun'da beş gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, biri Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.