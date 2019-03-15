15 Mart 2019, 10:59
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Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Irak, Samsun, Güncel
Kaynak: AA