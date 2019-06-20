Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İlEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınanIrak
uyruklu M.H.M.M. ve A.K.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.M.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli A.K.H'nin ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.
Zanlılar, 2 gün önceAtakum
ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.