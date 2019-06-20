20.06.2019 12:46
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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İlEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesiekiplerince gözaltına alınanIrakuyruklu M.H.M.M. ve A.K.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.M.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli A.K.H'nin ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.
Zanlılar, 2 gün önceAtakumilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Samsun,Güncel

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