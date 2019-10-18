Haberler » Güncel » Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

18.10.2019 10:10Samsun'daki DEAŞ operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, üç gün önce gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05 Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin
12:00 Aksaray Belediyesinden alt yapı seferberliği
12:00 SAÜ'de Atlı Sporlar Topluluğu bir araya geldi
12:00 Başkan Arıkan, "Vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız"
12:05 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ KAPATAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
12:04 Malatya'da acemi erler yemin etti
12:04 Başkan Ergün Muhtarlar Günü'nü kutladı
18.10.2019 12:05:43