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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

09.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:05Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi
'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde önceden tespit adreslere terör örgütü DEAŞ ile ilgili 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Iraklı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı, 16 kişi ise savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılıp sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Sorgusu tamamlanan 1 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 2 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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