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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi daha savcı tarafından serbest bırakıldı.

06.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:24 Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı
'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi daha savcı tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde önceden tespit adreslere terör örgütü DEAŞ ile ilgili 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Iraklı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu. 6 kişi savcının talimatıyla bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasına karar verilen 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınanların arasında bulunan 1 kişi hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için tutuklanmış, sorgulanmaları tamamlanan 6 kişi de serbest bırakılıp sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti.

TEM Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan 7 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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