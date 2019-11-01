Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlının gözaltı süresi uzatıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 11 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince gözaltı süresi uzatıldı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 gün önce İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınmış, bir zanlı işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Kaynak: AA