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Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:00Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dün örgütün "mahrem imamlarınca" kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 17'si yakalanmıştı.

Samsun, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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