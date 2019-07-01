01.07.2019 12:46
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Samsun'daki FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Samsun

Tokat'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat 'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda, Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüte ait kurumlarda yönetici düzeyde faaliyet gösteren Abdullah Y. gözaltına alındı.
Abdullah Y. polis ekiplerince Tokat'a getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü , Tokat , Güncel

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