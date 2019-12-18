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Öğrenci servisi kazasından bir acı haber daha geldi

Samsun'da meydana gelen kazada öğrenci servisi kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek takla atmış, servis içinde bulunan 11 öğrenci öğrenciden biri hayatını kaybetmiş, 2 öğrencinin ise ağır yaralı olduğu bildirilmişti. Valilikten yapılan son açıklamada 1 öğrencinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.

18.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:36

'da öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 yaşındaki kız çocuğu da kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

SERVİS MİNİBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Samsun'un ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet B. idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobil ile seyir ederken Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüse arka sağ kısmından çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.'nin (72) kullandığı 55 LS 221 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı.

ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ

Kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden Aslı Çatalsakal (16), Emir Kaan Bölükbaşı (16), Nesrin Yenice (16), Sude Nezor (16), Osman Can Bülbül (16), Rabia Kılıçarslan (18), Erkut Şenyer (16), Yunus Emre Şen (15) ve Zülal Işıl Çörtük (14) ile otomobil sürüvüsü Mustafa G. ve otomobilde bulunan Kevser Ebrar Makas (19) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

İKİNCİ ACI HABER GELDİ

Ağır yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öğrencilerden Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Aslı Çatalsakal ile Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sude Nezor'un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Lise öğrencilerini taşıyan servis takla attı! 1 ölü, çok sayıda yaralı varLise öğrencilerini taşıyan servis takla attı! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi kazasından bir acı haber daha geldi

Samsun Valiliği, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
UNI BJK:Bunlar da boyle gitmis. Normal yani
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KUZEYİN UŞAĞI:İNANIN SAVAŞTA BİLE BU KADAR ZAYİAT VERMEDİK, TRAFİK KAZALARINDA VERDİĞİMİZ KADAR. . VEFAT EDEN ÇOCUKLARIMIZA ALLAH RAHMET EYLESİN. . KEDERLİ AİLELERİNE SEVENLERİNE SABIR VERSİN. . . . YARALILARA DA ACİL ŞİFALAR İNŞALLAH. . AMİN. .
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YÜREK DAYANMAZ:Kim bilir ne hayalleri vardı Allah rahmet eylesin.
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SİFAA VERRR:allahımm bu nasıl bi şey nasıl bi dikkatsizlik ooff nasıl bir acıı çok kötü oldum içim acıdı kurban olsunlar size allahımm inşallah yaralılara bi şey olmaz hepsi çok genç su gibi allahım sen şifa ver ölenler yavrulara rahmet ver
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3. Sayfa

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