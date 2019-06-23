23.06.2019 11:54
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Samsun'daki sağanak

Samsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Metrekareye 150 kilogram yağmurun düştüğü Terme ilçemizde ev ve iş yerleri ile kırsalda 50 bin dekar arazide zarar oluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan , "Metrekareye 150 kilogram yağmurun düştüğü Terme ilçemizde ev ve iş yerleri ile kırsalda 50 bin dekar arazide zarar oluştu. Tüm ekipler, aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için tüm imkanları seferber ederek gayretle çalışıyor." ifadesini kullandı.
Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Valiliği , Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerinin aşırı yağıştan etkilenen ilçelerde olayın meydana geldiği ilk andan itibaren seferber olduklarını belirtti.
Etkili sağanağın sele dönüşmesi ve derelerin taşması sonucu ev, iş yeri ve tarım arazilerinin sular altında kaldığını anlatan Karaaslan, "Afeti yaşayan tüm hemşehrilerimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maddi zararın oluştuğu olayda tek tesellimiz, can kaybının olmamasıdır." açıklamasında bulundu.
Ekiplerin tüm imkanlarıyla afetin yaralarını sarabilmek için koordineli ve titizlikle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:
"İlgili bakanlıklarımızla iletişim halindeyiz ve konuyu tüm detaylarıyla yakından takip ediyoruz. Özellikle Terme ilçemizde Sakarlı ve Miliç mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi'nin taşmasıyla durum daha da ağırlaştı. Aşırı yağışlar, bazı bölgelerimizde selin yanı sıra heyelana neden oldu. Yoğun yağışlar nedeniyle metrekareye 150 kilogram yağmurun düştüğü Terme ilçemizde ev ve iş yerleri ile kırsalda 50 bin dekar arazide zarar oluştu. Tüm ekipler, aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için tüm imkanları seferber ederek gayretle çalışıyor. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın zararı giderilecek, yaralar sarılacak."
Kaynak: AA
Çiğdem Karaaslan , AK Parti , Terme , Güncel

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