Haberler» Güncel» Haber

Samsun'daki sağanak

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

24.08.2019 17:50 Samsun'daki sağanak
Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.
Terme Çayı'nın, yüksek kesimlerdeki sağanağın etkisiyle taşma noktasına gelmesi sonucu üzerindeki iki yaya köprüsü yıkıldı.
Sel sularının şehir merkezindeki köprülere kadar yükselmesi nedeniyle belediye ekipleri, önlem alarak hasarın büyümesini önlemeye çalıştı.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük tehlike yaşadıklarını belirterek, "İlçe merkezimizde yıkılan iki yaya köprüsünün dışında önemli zayiat yok çok şükür ancak Salıpazarı'nda iki vatandaşımızın hayatını kaybettiklerini üzüntüyle öğrendik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.
Terme Belediyesinin ilk andan itibaren tüm hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Kılıç, "Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500'e yakın fındık işçimizi bölgelerinden alarak belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Terme Çayı, Salıpazarı, Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31   Serik'te 10 hektar orman alanı zarar gördü
19:31   Dikili'de otluk ve makilik alanda yangın
19:30   Kütahya'da orman yangını (3)
19:29   İZMİR Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı
19:29   MARMARA DENİZİ'NİN SUALTI YAŞAMINI ANLATAN "DERİN AKINTI" SERGİSİ, HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NDA...
19:29   BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDI
19:29   ERDOĞAN ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NDA İNCELEMELEDE BULUNDU