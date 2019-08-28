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Samsun'daki selin yaraları sarılıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 23 Ağustos'ta yaşanan sağanağın ardından çadırları çamur içinde kalan mevsimlik işçilere AFAD elini uzattı.

28.08.2019 11:02 Samsun'daki selin yaraları sarılıyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 23 Ağustos'ta yaşanan sağanağın ardından çadırları çamur içinde kalan mevsimlik işçilere AFAD elini uzattı.
Çatak Mahallesi'nde sağanak yağışta mevsimlik işçilerin çadırları çamur içinde kalmıştı. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine ekipler, mevsimlik işçilerin kaldığı bölgeye gelerek çok sayıda çadır kurdu.
Öte yandan Salıpazarı ilçesindeki sel nedeniyle de Salıpazarı-Terme yolunda Terme Çayı kenarında bulunan fındık bahçelerini çamur içinde kaldı.
Üreticiler, fındıklarının sel suları ile yok olduğunu ya da çamur altında kalarak çürüdüğünü belirtti.

Samsun, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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