Haberler » Güncel » Haber

Samsun'daki silahla yaralama

Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.

04.10.2019 12:10Samsun'daki silahla yaralama
Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde H.S'nin kullandığı motosiklette bulunan E.K'nin iş yerine silahla ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Y.E.A. hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, E.K. ile daha önceden husumetli olduğu C.A. arasında tartışma çıkmış, C.A'nın, ağabeyi Y.E.A'nın motosiklet dükkanına yöneldiği sırada E.K. yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etmiş, iş yerinde bulunan Y.E.A. bacağından yaralanmıştı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
Şüpheliler H.S. ve E.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:42 Msb'den 4 ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun paylaşımı
18:41 Yozgat'ta yakalanan pyd/ypg'li terörist tutuklandı
18:41 15 dakikalık fırtına, çanakkale'de hayatı felç etti
18:41 Sopalı otopark kavgası kameralara yansıdı
18:40 Konya Valisi Toprak Pakistan'da
18:39 Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaretçi akını
18:38 KKTC Dışişleri Bakanı Özersay New York temaslarını değerlendirdi