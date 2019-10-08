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Samsun'daki silahla yaralama

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

08.10.2019 16:52Samsun'daki silahla yaralama
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Y.E.A'yı yaraladıktan sonra kaçan H.S. ile E.K, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan E.K. ile hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan yakalama kararı bulunan H.S, işlemlerinin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
E.K. ile daha önceden husumetli olduğu C.A. arasında tartışma çıkmış, C.A'nın, ağabeyi Y.E.A'nın motosiklet dükkanına yöneldiği sırada E.K. yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etmiş, iş yerinde bulunan Y.E.A. bacağından yaralanmıştı. Silahla yaralanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Cumhuriyet Caddesi, Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: AA

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