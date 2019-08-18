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Samsun'daki silahlı kavga

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

18.08.2019 15:44 Samsun'daki silahlı kavga
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Taşdemir Mahallesi'nde bir çiftçin kına gecesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.T. ve E.T'nin Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, bir çiftçin kına gecesinde iki grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi hafif yaralanmıştı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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