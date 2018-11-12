Samsun'daki Silahlı Saldırı

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Alpaslan Türkeş Parkı'nda bulunan ATM cihazından para çeken Yusuf Gür'ün (40), açılan ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Ahmet Kocabaş, Bafra ilçesinde yakalandı.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocabaş, tutuklandı.İlçede 27 Eylül'de, Yusuf Gür'e, ATM'den para çektiği sırada silahla ateş açılmış, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gür, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kimliğinin Ahmet Kocabaş olduğu belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.