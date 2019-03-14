Samsun'daki Silahlı Saldırı - 2 Kişi Tutuklandı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı
'nda önceki gün Tanju G'ye otomobilden ateş açarak bacaklarından yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Serkant Ç, Alican A, Hakan A.Ş, Sefa U. ile ateş ettiği öne sürülen Arif S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arif S. ve Alican A. tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün düzenlenen saldırıda, bacaklarından yaralanan ve arkadaşlarının yardımıyla Gazi Devlet Hastanesi
'ne götürülen Tanju G, tedavi altına alınmış, zanlılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu
ekiplerince gözaltına alınmıştı.
İlkadım, Samsun, Güncel
Kaynak: AA