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Samsun'daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye çıkarıldı

Samsun'da, 4 ayrı yerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye çıkartıldı.

28.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:37 Samsun'daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye çıkarıldı
'da, 4 ayrı yerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye çıkartıldı.
ve ilçelerinde barlara tüfekle rastgele ateş ederek 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.K, F.K, Y.T, F.T. ve G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İlkadım ve Atakum ilçelerinde dün, iki araçla 4 ayrı bara tüfekle rastgele ateş ederek 4 kişiyi yaralayıp kaçan şüpheliler, polislerce olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalamıştı.

İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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