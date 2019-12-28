Haberler » Güncel » Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Haber

Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandı

Samsun'da 4 ayrı silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

28.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:12 Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandı
'da 4 ayrı silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ve ilçelerinde barlara tüfekle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.K, F.K, Y.T, F.T. ve G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden A.K. ile F.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlkadım ve Atakum ilçelerinde dün iki araçla 4 bara tüfekle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçtıkları öne sürülen 5 şüpheli, suç aleti tüfekle yakalanmıştı.

İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:38   SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI YOLA ÇÖKTÜ (1) - Haber
21:37   HATAY Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda... - Haber
21:37   Belediyeden Duyarlı Davranış - Haber
21:36   Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Haber
21:36   Sayısal Loto çekildi (1) - Haber
21:12   Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Haber
20:25   Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Haber
20:04   İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Haber
19:17   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Haber
19:06   İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız - Haber
28.12.2019 21:41:49