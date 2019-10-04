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Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

04.10.2019 17:14Samsun'daki
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı ise adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ekiplerce önceki gün düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, 3,15 gram sentetik uyuşturucu, 217 kapsül sentetik ecza hapı, bir gram esrar, skunk ve 132 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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