Haberler » Güncel » Haber

Samsun'daki trafik kazaları kamerada

SAMSUN'da, çeşitli kavşak ve caddelerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarınca görüntülendi.

28.09.2019 17:47Samsun'daki trafik kazaları kamerada
SAMSUN'da, çeşitli kavşak ve caddelerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarınca görüntülendi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 9 ayda meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kayıt altına alınan görüntülerde kameralar, kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen kazaları kaydetti. Genellikle trafik ışıklarına uymamak, aceleci davranmak ve dalgınlık gibi nedenlerle meydana gelen kazalardan bazıları hasarlı atlatılırken, bazıları yaralanmalarla sonuçlandı.
Özelikle kavşaklarda meydana gelen kazalarda, sürücülerin takip mesafesi, dönüş ve hız sınırı gibi trafik kurallarına uymamaları dikkat çekti. Şehir merkezinde yaşanan kazalarda ise, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri ortaya çıktı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Mobese kameralarınca kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin köpekten kaçan 3 çocuktan birine çarpması, geri manevra yapan başka bir otomobilin yolun karşına geçmeye çalışan yayayı ezmesi ile sürücülerinin kontrolünden çıkan kamyonet ve minibüsün kavşaktaki refüje çarptığı anlar yer alıyor.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:44 Fenerbahçe maçının ardından
22:43 Bakan Yardımcısı Dursun ve beraberindeki heyetten Tatvan ziyareti
22:41 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçın ardından
22:38 Spor denizli'de derbi heyecanı
22:37 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Yargı Reformu açıklaması
22:36 Suriyeli genç yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
22:32 Bursa çocukların teyzesi: ablam çocuklarla sığınma evinde