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Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

29.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:50Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 paket 12 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 256 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobildeki S.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı.
Ekipler, Amasya'nın Suluova ilçesinden uyuşturucu getirileceği bilgisinin ardından Samsun-Ankara kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Araçtaki E.K. gözaltına alındı. Şüphelinin Suluova'daki adresinde ve aracında arama yapan ekipler, 4 bin 494 kapsül sentetik hap, 801 ekstazi, 0,46 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 17 mermi buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan S.Y. ve E.K. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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