Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan 5 şüpheli ise tutuklandı.