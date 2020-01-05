Haberler » Güncel » Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Haber

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

05.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:34 Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
'un ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, C.K, C.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, dün Yaycılar Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda 6 kilo 503 gram kubar esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirmiş, şüphelileri gözaltına almıştı.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:15   Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu - Haber
13:15   Tahran'dan Trump'ın İran'a tehditlerine cevap - Haber
13:14   HDP önündeki eylemde 125'inci gün - Haber
13:14   Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak - Haber
13:14   İstanbul Tahkim Merkezi'nden ara buluculuk merkezlerine iş birliği çağrısı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
5.01.2020 13:19:15