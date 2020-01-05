Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Samsun
'un Çarşamba
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, C.K, C.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, dün Yaycılar Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda 6 kilo 503 gram kubar esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirmiş, şüphelileri gözaltına almıştı.