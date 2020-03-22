Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Haberler

Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:36
Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi
Samsun 'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 6 Mart'ta, evinde çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan Arzu Titiz (41), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yaşam savaşını kaybetti.
Mevlana Mahallesi 717. Sokak'ta bir apartmanın 7. katında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede daireye yayılmış, evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, kapıyı kırarak içeride bulunan Arzu Titiz'i çıkarmıştı.
Titiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki ilk tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Atakum, Samsun, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 725'e yükseldi - Haber Elazığ'da Kur'an kursları uzaktan eğitime başladı - Haber Banklara çekilen tel örgü bile yeterli olmadı - Haber Koronavirüs tedbirleri - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading