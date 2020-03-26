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Samsun'dan çalınan tekne Giresun'da bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinden çalınan balıkçı teknesi Giresun'da bulunurken, zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

26.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:56
Samsun'dan çalınan tekne Giresun'da bulundu
Samsun 'un Çarşamba ilçesinden çalınan balıkçı teknesi Giresun 'da bulunurken, zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Çarşamba ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde 25 Mart Çarşamba günü bir balıkçı teknesi çalındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde teknenin Giresun'un Piraziz ilçesi sahilde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Özbekistan vatandaşı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tekne ise sahibine teslim edildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Çarşamba, Giresun, Samsun, 3. Sayfa

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