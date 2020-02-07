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Samsun'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım

Samsun'da, Vezirköprü Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

07.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:16Samsun'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım
'da, Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, 'daki depremzedelere gönderildi.
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlar tarafından bağışlanan battaniye, temizlik malzemesi, gıda ve elektrikli ısıtıcılar, kamyona yüklendi.
Belediye binası önünde Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenin ardından yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a uğurlandı.
Edis, depremde mağdur olanlar için yardım topladıklarını belirterek, "Yerel yönetim olarak bundan sonraki aşamada da yine elimizden geleni yapacağız." dedi.

Vezirköprü, Samsun, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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