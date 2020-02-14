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Samsun'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi

Samsun'dan Elazığ'daki depremzedelere gıda yardımı yollandı.

14.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:26Samsun'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi
'dan 'daki depremzedelere gıda yardımı yollandı.
Samsun Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen ve gıda malzemelerinin bulunduğu 2 tırın Elazığ'a uğurlanması amacıyla bir alışveriş merkezinin önünde tören düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Elazığ ve 'da yaşanan depremin ardından orada yaşayanlara yardım etmek için seferber olduğunu söyledi.
bölgesindeki insanların ihtiyacı ne ise ona göre yardım gönderdiklerini aktaran Kaymak, "Geçtiğimiz günlerde AFAD'ın belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda hayırsever bir vatandaşımızın desteği ile aldığımız yatak, ranza ve kuru gıda göndermiştik. Deprem bölgesinde insanlarımız şimdi çadırdan prefabrik evlere geçiyor. Soğuk havalarda çadırda insanlarımız çok rahat edemiyor. İnşallah prefabrik konutlarda rahat edecekler. Bu konutların içinde mutfak bulunduğu için insanlarımız artık sıcak yemek yapabilecek. Onun için kuru gıda ihtiyacı var. Bi zde Samsun'dan bin 200 koli gıdayı deprem bölgemize gönderiyoruz." dedi.
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu belirten Kaymak, "Deprem gerçeğini unutmamamız lazım. O anlamda da tedbirleri elden bırakmamalıyız." ifadesini kullandı.
Duanın ardından yardım tırları, Elazığ'a hareket etti.

Malatya, Deprem, Elazığ, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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