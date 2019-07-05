05.07.2019 13:56
Haberler» Güncel» Haber

Samsun'dan hacca bin 709 kişi gidecek

Samsun

Samsun'dan bu yıl hacca bin 709 kişinin gideceği bildirildi.

Samsun'dan bu yıl hacca bin 709 kişinin gideceği bildirildi.
İl Müftü Vekili Abdullah Bilece, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Samsun'dan bin 709 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirtti.
Hacı adaylarının ilki 8 Temmuz Pazartesi, ikincisi ise 15 Temmuz Pazartesi günleri olmak üzere 6 kafile halinde yola çıkacaklarını aktaran Bilece, adayların 20-23 Ağustos tarihlerinde hac vazifelerini tamamlayarak ülkeye döneceklerini kaydetti.
Bilece, Samsun'dan 59 görevlinin de hacı adaylarıyla kutsal topraklara gideceğini ifade etti.
Kaynak: AA
samsun, müftü, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:23   Çavuşoğlu Avrupa Konseyi, Srebrenitsa soykırımını ilk kez anacak- AKTUEL 1 (TAMAMI FTP'DE)
14:22   Kılıçdaroğlu: Eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz hiç olmadı
14:22   Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen önemli sorumluluklar var"
14:21   Bu kapı millete açık
14:21   Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı
14:21   Ev yangını: 2 ölü, 3 yaralı
14:21   ANALİZ - Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor