Samsun'dan İdlib'e 13 tır dolusu yardım
Samsun'dan İdlib'e 13 tır dolusu yardım Samsun'dan İdlib'e yardım tırları dualarla uğurlandı Samsun İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı Samsun şubesi öncülüğünde 13 tır dolusu gıda yardımı Samsun'dan İdlib'e dualarla uğurlandı.
16.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:01
Samsun 'dan İdlib 'e 13 tır dolusu yardımSamsun'dan İdlib'e yardım tırları dualarla uğurlandı
SAMSUN - Samsun İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı Samsun şubesi öncülüğünde 13 tır dolusu gıda yardımı Samsun'dan İdlib'e dualarla uğurlandı. Batıpark tören alanında düzenlenen törenle içerisinde gıda, hijyen ve temizlik malzemesi bulunan 13 tır, Samsun'dan İdlib'e dualarla yola çıktı. Törende ilk olarak dua edildi akabinde kürsü konuşmasına geçildi.Programda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "13 tır gıda malzemesini Suriye'nin İdlib bölgesindeki Müslüman kardeşlerimize göndermek üzere burada bulunuyoruz. Bu yardımları yapan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de çok ciddi bir operasyon yaparak oradaki ilerleyişi durdurdu. Rejim kuvvetleri oradaki insanları yerinden, yurdundan etmeye çalışıyordu. Silahlı kuvvetlerimizin operasyon sonucu orada ateşkes ilan edildi. Orası bizim komşu ilimiz. Biz oraya müdahale etmeseydik, yarın bizim sınırlarımız güvende olmayacaktı. Mehmetçiklerimiz orada Türkiye'nin güvenliği için şehit oldular. Bizler bir oldukça, birlik ve beraberliğimizi korudukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bugün yardımlaşmanın merhametin güzelliğini burada görüyoruz" dedi.Konuşmanın ardından 13 tırlık yardım konvoyu İdlib'e yola çıktı. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bilece ve vatandaşlar katıldı.(FAU-SLH-Y)
SAMSUN - Samsun İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı Samsun şubesi öncülüğünde 13 tır dolusu gıda yardımı Samsun'dan İdlib'e dualarla uğurlandı. Batıpark tören alanında düzenlenen törenle içerisinde gıda, hijyen ve temizlik malzemesi bulunan 13 tır, Samsun'dan İdlib'e dualarla yola çıktı. Törende ilk olarak dua edildi akabinde kürsü konuşmasına geçildi.Programda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "13 tır gıda malzemesini Suriye'nin İdlib bölgesindeki Müslüman kardeşlerimize göndermek üzere burada bulunuyoruz. Bu yardımları yapan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de çok ciddi bir operasyon yaparak oradaki ilerleyişi durdurdu. Rejim kuvvetleri oradaki insanları yerinden, yurdundan etmeye çalışıyordu. Silahlı kuvvetlerimizin operasyon sonucu orada ateşkes ilan edildi. Orası bizim komşu ilimiz. Biz oraya müdahale etmeseydik, yarın bizim sınırlarımız güvende olmayacaktı. Mehmetçiklerimiz orada Türkiye'nin güvenliği için şehit oldular. Bizler bir oldukça, birlik ve beraberliğimizi korudukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bugün yardımlaşmanın merhametin güzelliğini burada görüyoruz" dedi.Konuşmanın ardından 13 tırlık yardım konvoyu İdlib'e yola çıktı. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bilece ve vatandaşlar katıldı.(FAU-SLH-Y)
Kaynak: İHA
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