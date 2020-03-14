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Samsun'dan İdlib'e 2 tır un yardımı

Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 2 tır un, İdlib'e gönderildi.

14.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:17
Samsun'dan İdlib'e 2 tır un yardımı
Samsun 'un Havza ilçesinde Diyanet Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 2 tır un, İdlib 'e gönderildi.
Havza Müftülüğü tarafından "Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya dek" sloganıyla "Yolun İyilik Olsun İdlib" kampanyasında toplanan 1030 çuval unun bölgeye gönderilmesi amacıyla Kevser Camisi önünde tören düzenlendi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, yardımda bulananlara teşekkür ederek, "Mazlum coğrafyaların umudu olan bir ülke var dünyada. O da Türkiye. Böyle bir ülkenin vatandaşı ve böyle bir milletin mensubu olmaktan çok gururluyum." dedi.
Havza Müftüsü Mehmet Nurlu da yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine 135 ülkede yardım faaliyeti yürütüldüğünü belirterek, "Globalleşen dünyamızda artık komşuluk kavramı değişti. Ramazan ayı öncesi yaptığımız yardımlarınızı Allah kabul eylesin." diye konuştu.
Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından yardım tırları, İdlib'deki ihtiyaç sahiplerini ulaştırılmak üzere Diyanet Vakfı tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturulan toplama merkezine doğru yola çıktı.
Törene Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da katıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Samsun, Havza, İdlib, Güncel

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