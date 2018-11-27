Samsun'dan Kısa Kısa

27 Kasım 2018 Salı 14:16



27 Kasım 2018 Salı 14:16

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, anne sütünün buzağı için önemli olduğunu belirtti.Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında ağız sütü olarak bilinen anne sütünün buzağıya verilmesinin bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.Buzağının doğumu, bakımı ve beslenmesinin sağlıklı şekilde yapılması gerektiğine işaret eden Aslankaya, "Yeni doğan buzağı ağız sütü olarak bildiğimiz anne sütünden mahrum bırakılmamalı. Besicilerimiz bu anlamda yanlış bilgilere sahip. Doğan buzağının alması gereken ağız sütünü farklı şekilde kendileri tüketmekte. Bu yanlış bir uygulamadır." dedi.Başkan Kul'dan ziyaretTerme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilkokul öğretmeni Dursun Çan'ı ziyaret etti.Kul, ilkokul öğretmeni Dursun Çan'ın Samsun'daki evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.Kapısını çalan kişinin öğrencisi Şenol Kul olduğunu gören Çan, bir anlık şaşkınlıktan sonra eski öğrencisinin boynuna sarıldı.Öğretmeni ile hasret gideren Kul, "Biz köy okullarında yetiştik. Oralarda sadece okumadık, hocalarımızın sayesinde sevgiyi ve saygıyı da öğrendik. Hocalarımız ve çocukları ile bir aile gibi büyüdük. Benim bugünlere gelmemde büyük katkısı olan ilkokul öğretmenime bir kez daha teşekkür etmek istedim." ifadesini kullandı.Emekli öğretmen Dursun Çan da bütün öğretmenlerin öğrencilerinin iyi yerlerde olmasını istediğini dile getirerek, "Şenol Kul da bu konuda benim gurur duyduğum öğrencilerden birisi. Meslek hayatımız boyunca evlatlarımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizin vatana ve millete fayda sağlaması için çaba verdik. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak bizleri duygulandırıyor." diye konuştu.Salıpazarı'nda cezaevi inşaatı sürüyorSalıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Çarşamba kara yolu üzerinde Çarşamba ile Salıpazarı'nın sınır bölgesinde cezaevi inşa edildiğini söyledi.Kapalı ve açık, bay ve bayan olmak üzere 2 bine yakın kapasiteli cezaevi olacağını anlatan Akgül, "Ayrıca 130 da lojman yapılacak. Çalışmalar sürüyor ancak kış mevsimi yaklaştığı için belki bir süre ara verilebilir. Buraya gelen insanların Salıpazarı'nı da ziyaret edeceklerini düşünüyoruz. Böylece kara yolunun işlevi artacak." değerlendirmesinde bulundu.İlçeye cezaevinin yapılmasıyla doğalgaz da geleceğini düşündüğünü dile getiren Akgül, "Cezaevinin buraya yapılması ile doğalgazın da buraya kadar geleceğini ve Salıpazarı'na ulaşacağını düşünüyorum. İnşallah bu sayede ilçemize doğal gazı getiririz." dedi.