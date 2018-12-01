Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Halk Eğitimi Merkezi
(HEM) Müdürü Yusuf Tanrıöven, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'i ziyaret etti.
Ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi veren Tanrıöven, kursiyerler tarafından üretilen oyuncaklarla anaokullarının oyuncak ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini belirterek, Esen'den destek istedi.
Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esen, Tanrıöven'e teşekkür etti.
Esen, özellikle eğitim, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılması ve meslek edinmeye yönelik gelir getirici kursların açılmasına özen gösterilmesini istedi.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife
Öztürk Erdin de bulundu.
Hayvanlarda kış bakımı uyarısı
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, besicilere, hayvanlarının kış mevsimindeki bakım ve beslenme koşulları ile ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların da insanlar gibi kış mevsiminde soğuktan etkilendiğini, onları da yediklerini enerjiye çevirip vücutlarının ısısını ayarlayabildiğini söyledi.
Kış boyunca hayvanların tüketeceği kaba yemlerin küflenme ve bozulmaya karşı kontrolünün yapılması gerektiğini ifade eden Aslankaya, "Yemde bozulma varsa hayvanlara yedirilmemelidir. Aslında hayvanlara kaba yem dediğimiz yemler değil, konsantre yem ve vitamin minerallerle verilmelidir. Çünkü sadece kaba yem verilirse içindeki vitamin ve mineral madde azlığından dolayı hayvanın kışın performansı düşebilir." dedi.
Halk Eğitimi Merkezi,Kavak
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:29