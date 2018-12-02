Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Avcılar
Derneği Başkanı Muharrem Könez, bilinçsiz ve kaçak avlanmanın, yaban yaşamında dengenin bozulmasına neden olduğu uyarısı yaptı.
Könez, yaptığı açıklamada, avlanma kurallarına önem verdiklerini ve bu amaçla avcıların eğitilmesi için kurslar açtıklarını söyledi.
Bu kurslarda av kurallarını, hangi hayvanların koruma altında olduğunu anlattıklarını belirten Könez, "Yine zaman zaman avcılarla yaptığımız toplantılarda kurslarda verilen bilgilerin tekrarını yapıyoruz. Av ve yaban yaşamın korunması, dengelenmesi noktasında neler yapabileceğimizi görüşüyoruz." dedi.
Könez, bu çalışmaların temelinde yaban hayatının konumsanın yattığını ifade ederek, bilinçsiz ve kaçak avlanmanın, yaban yaşamında dengenin bozulmasına neden olduğunu, gerçek avcının ise yaban yaşamı koruyan kişi olduğunu kaydetti.
Dernek olarak kaçak av yapanları takibe alacaklarını aktaran Könez, kaçak avlanma konusunda güvenlik güçleri ile iş birliğinde olduklarını sözlerine ekledi.
Kavak'ta keman kursu açıldı
Kavak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi
iş birliğiyle keman kursu açıldı.
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, yaptığı açıklamada, açılan keman kursunun 180 saat süreli olduğunu ve 12 kursiyerin katıldığı söyledi.
Keman kursunda eğitimlerin, hafta sonlarında planlandığını dile getiren Altınöz, kurs bitiminde katılımcılara sertifika verileceğini ve halk konseri vermeyi istediklerini kaydetti.
Avcılar,Kavak
02 Aralık 2018 Pazar 14:21