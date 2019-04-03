Samsun'dan Kısa Kısa

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Ladik Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Yunus Dal, ilkbaharda budama, ot temizliği, toprak işlemesi ve ilaçlama gibi işlemleri yapılan ağaçların veriminin artacağını belirtti.Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve bahçelerinden verim alınabilmesi için yürütülecek çalışmanın geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.Kış mevsimini toprak altında, bitkinin kabuklarında, çatlaklarda, yarıklarda, yabancı otların içerisinde geçiren zararlıların ilkbaharda havanın ısınmasıyla hastalık yapmaya başlayacaklarına işaret eden Dal, "Dallara, sürgünlere, yapraklara, çiçeklere ve meyvelere doğru hareketlenirler. Bu yüzden ilkbahar başlangıcında bahçemizde iyi bir toprak işlemesi yapmalıyız. Toprak işlemesiyle toprak altında kışlayan zararlı etmenleri imha edip yuvalarını bozmak suretiyle iyi bir hastalık mücadelesi yapmış oluruz." dedi.İlkbaharda toprak işlemesi ve yabancı ot temizliğinden sonra ağaçlarda budama yapılması gerektiğini aktaran Dal, budamada çıkan atıkların üzerinde hastalık ve zararlı olabileceği ihtimaline karşı imha edilmesi gerektiğini kaydetti.Kavak'ta Kur'an kursları dini bilgiler yarışmasıKavak Müftülüğü tarafından Kur'an kursları arasında dini bilgiler yarışması düzenlendi.İlçede faaliyet gösteren 17 Kur'an kursundan 8'inin katıldığı yarışmada yarışmacılara, İlçe Müftüsü Nuh Arslan, vaiz Şemsettin Van ve Merve Camisi din görevlisi Sefa Demircan'dan oluşan jüri tarafından 30 soru yöneltildi.Yarışmada 29 soruyu doğru cevaplayan Kuyular Kur'an Kursu'nu temsil eden Emine Kayar birinci, 28 soruya doğru cevap veren Dereköy Kur'an Kursu temsilcisi Derya Çalış ikinci, 27 soruya doğru yanıtlayan Berat Kur'an Kursu temsilcisi Eda Acet ise üçüncü oldu.Arslan, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.