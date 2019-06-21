21.06.2019 16:31
Haberler » Güncel » Haber

Samsun'dan kısa kısa

Samsun

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret etti.

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret etti.
HEM Müdürü Zekeriya Ersoy'dan çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi alan Şenay, daha sonra çalışma büroları ve kurs odalarını gezerek incelemelerde bulundu.
Özellikle meslek edindirme ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılmasına yönelik çalışmaların artırılmasını isteyen Şenay, Kaymakam olarak her zaman eğitime destek verdiğini söyledi.
Ersoy da ziyaretinden dolayı Şenay'a teşekkür ederek, yaz döneminde kursiyerlere yönelik açmayı planladıkları çeşitli branşlardaki 10 kurs için kursiyer kayıtlarına başladıklarını aktardı.
Yaz Kur'an kursuna yoğun ilgi
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, yaz Kur'an kursuna yoğun ilgi olduğunu bildirdi.
Altıngöz, yaptığı açıklamada, kurs kayıtlarına devam ettiklerini söyledi.
Yaz Kur'an kursu için 35 kursiyerin kayıt yaptırdığını bildiren Altıngöz, "Kurs odalarımız 20'şer kişilik olduğundan ikinci bir kurs açmayı planladık. Kursumuzun ikincisini önümüzdeki hafta içerisinde açacağız." dedi.
Altıngöz, kursun 2,5 ay süreceğini kaydetti.
Kaynak: AA
hem , er , ibrahim engin , kavak , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:50 Balıkesir'de 40 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
17:50 AĞRI 4 YAŞINDAKİ LEYLA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İDDİANAME TAMAMLANDI
17:48 Kastamonu'da Mursi için gıyabı cenaze namazı
17:47 İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası
17:47 Anadolu'daki Türk kültürünün Orta Asya'ya uzayan kökleri ele alındı
17:47 Otomobil takla attı: 1,5 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı
17:46 Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı