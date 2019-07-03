Samsun'dan kısa kısa

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Akdağ Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek sünnet şöleni için kayıtların başladığını bildirdi.

Özel, yaptığı açıklamada, sünnet olacak çocuklar için Ladik Belediyesi Sosyal İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerektiğini söyledi.

Başvuruda sünnet olacak çocukların kimlik fotokopisi, pantolon ölçüsü, ayakkabı numarası ile iletişim bilgilerinin bildirilmesi gerektiğini aktaran Özel, kayıtların 12 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar süreceğini kaydetti.

Ladik'te geçen yıl düzenlenen şölende 43 çocuk sünnet edilmişti.

Ladik'te çiftçilere "güve" uyarısı

Ladik Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Yunus Dal, çiftçilere "güve" olarak bilinen ambar zararlılarına karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin hububatlarını koyacakları ambar ve depoları gözden geçirmelerini, yeni ürün ambara girmeden önce ve girdikten sonra koruyucu ve ilaçlı önlemlerini alması gerektiğini söyledi.

Hasat edilen yeni ürünün ambara konulmadan önce nem kalmayacak şekilde iyice kurutulması gerektiğini vurgulayan Dal, "Ambarda eskiden kalan ürün varsa bunlar karıştırılmamalı. Ambar zararlısı da bulundukları ortamdan beslendiğinden çiftçinin ekonomik kaybına neden olur. Bu nedenle çiftçilerimizin gereken önlemleri alması gerekir." diye konuştu.

Havza'da şehirlerarası toplu taşıma araçları denetlendi

Havza ilçesinde şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde yapılan denetimde, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerde evrak, emniyet kemeri, takograf ve yolcu kapasite aşımı konuları incelendi.

Uygulamada yolculara da emniyet kemeri takmaları yönünde uyarıda bulunulurken, asayiş ekipleri tarafından kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamada 25 araç kontrol edildi, araçlarda bulunan 115 kişinin kimlik denetimi yapıldı.

Kaynak: AA