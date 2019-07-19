Samsun'dan kısa kısa

Türk Kızılayı Havza
Temsilciliği tarafından vekaleten kurban broşürü dağıtıldı.
Türk Kızılayı Havza Temsilciliği, cuma namazı sonrası Kevser Camisi önünde stant açarak, vatandaşlara vekaleten kurban kesimi ile ilgili broşür verdi.
Broşür dağıtımında Kızılay gönüllülerince vekaleten kurban kesimi hakkında bilgi de aktarıldı.
Türk Kızılayı Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Türk Kızılayının bu yıl Kurban Bayramı kampanyası sloganının, "Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" olarak belirlendiğini söyledi.
Bu yıl vekaleten kurban bedelinin yurt içi için 850, yurt dışı için da 725 lira olarak belirlendiğini dile getiren Çörekçioğlu, "Kızılay olarak kurban ibadetini insanlarla paylaşmaya, yardımlaşmaya yönelik bir organizasyona döndürmeye çalışıyoruz. Kurban bereketini yıl boyu sürdürme açısından kurban paylarımızı hijyenik tesislerde kavurma konserveleri haline getirerek, yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin yardımcı oluyoruz." dedi.
Çörekçioğlu, vekaletlerin "kızılay.org.tr", tüm bankalar, Kızılay mobil bağış uygulaması, 168 çağrı merkezi, Kızılay genel merkezi ve şubelerden verilebileceğini kaydetti.
Kavak Ziraat Odası istişare toplantısı
Kavak Ziraat Odası Başkanlığınca istişare toplantısı düzenlendi.
Ziraat odası hizmet binasında Süleyman Aslankaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ziraat odasının yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı.
Aslankaya'nın açılış konuşmasının ardından 2019 yılı ilk 6 ayında ziraat odası çalışmaları ile ikinci 6 aylık dönemde yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu.
Toplantıda, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için tarım ve orman müdürlükleri ile iş birliği yapılması içinde görüş birliğine varıldı.
Kaymakam Vekili Şenay'dan esnaf ziyareti
Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, esnaf ziyaretinde bulundu.
Ziyaretlerinde esnafla sohbet eden Şenay, ilçenin gelişmesinde esnafın önemli rol aldığına dikkati çekti.
Devletin sanayici ve esnafın destekçisi olduğunu vurgulayan Şenay, "Devletimiz adına sizleri ziyarete geldim. Kavak ilçesi işsizlik dolayısıyla devamlı göç vermiş. İlçemizde organize sanayi bölgesi ve başka yerlere fabrikalar yapılıyor. Sanayileşmeye paralel olarak iş sahaları artacak. Göç veren ilçemiz göç alır hale gelecek. Sonuç olarak esnafımız nüfus ve istihdamın artmasından olumlu yönde etkilenecek." değerlendirmesinde bulundu.