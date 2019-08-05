Samsun'dan kısa kısa

Kavak
Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, esnaf ziyaretinde bulundu.
Kavak Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kahvehaneye konuk olan Şenay, esnafla sohbet edip kahvaltı yaptı.
Şenay, telefon ve kapısının herkese açık olduğunu ifade ederek, ilçe için ilçe halkıyla birlikte hareket edeceklerini belirtti.
Çarşamba'da engelli ve yetimlere yardım
Çarşamba'da yurt dışında yaşayan Mahmut Eroğlu isimli vatandaş engellilere ve yetimlere yardımcı olabilmek adına bir düğün salonunda yardım programı düzenledi.
Programa katılan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Eroğlu'na teşekkür ederek, "Senelerdir kendisi bu yardımları yapıyor ve bundan sonra da kendisine yardım edeceğiz." dedi.
Eroğlu ise şunları dile getirdi:
"Yaklaşık 8 senedir bu şekilde yardımda bulunuyoruz. Yurt dışında bizlere destek olarak tekerlekli sandalyeleri almamıza maddi ve manevi yardım eden kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün 6 tane tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştireceğiz. İnşallah bundan sonra daha çok engelli vatandaşımıza bu yardımları yapabiliriz." dedi.
Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi 6 kişiye tekerlekli sandalyeleri dağıtıldı.
Programa, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar ve vatandaşlar katıldı.