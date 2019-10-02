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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hayvan yetiştiricilerine hayvan hırsızlığına karşı uyarıda bulundu.

02.10.2019 12:50Samsun'dan kısa kısa
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hayvan yetiştiricilerine hayvan hırsızlığına karşı uyarıda bulundu.
Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hayvan hırsızlık olaylarının hasat sonrası meydana geldiğini söyledi.
İlçede zarara sebebiyet verecek ekili ürün bulunmadığından yetiştiricilerin hayvanlarını yerleşim sahası dışındaki boş arazilere bıraktığını anlatan Aslankaya, "Elbette hayvanlar bırakıldıkları yerde durmuyor. Dereye, ormana ıssız yerlere gidiyor. Haliyle kötü niyetli kişiler, başında çobanı olmayan başıboş haldeki hayvanları çalabiliyor." dedi.
Bafra'da belediyede çalışacaklar için kura çekimi
Bafra Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere şoför alımı kurası çekildi.
Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde Bafra 1. Noteri Asiye Özlem Asan huzurunda yapılan kura çekiminde belediyede çalışacak 5 kişi için 55 kişi başvurdu.
Kura çekimi sonucunda mülakata kalan 15 kişi belirlendi. Daha sonra yapılacak mülakatın ardından belediyede çalışacak 5 kişi belirlenecek.

Bafra, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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