Samsun'dan kısa kısa

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat, Alaçam ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehidin, Kadıköy Mahallesi'nde kabrinin başında yapılan anmaya, yakınları, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, üyeler, şehidin El Bab'da birlikte görev yaptığı silah arkadaşları katıldı.

Şehidin kabrinin basında Kur'an okunmasının ardından dua edildi.

Çarşamba'da Öğrentmenler Günü etkinliği

Çarşamba ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yaptığı konuşmada, dünyanın en değerlisinin çocuk olduğunu söyledi.

Çocukları ülkeye yararlı, ahlaklı, adaletli birer birey olarak yetiştirmenin ise öğretmenlerin görevi olduğunu ifade eden Esen, "Ben bu görevi layıkıyla yerine getirdiğinize inanıyorum. Ben tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi minnetle anıyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir de öğretmenliğin özel bir meslek olduğunu vurguladı.

"Hiçbir öğretmen sabah evinden çıkarken, 'Ben işe gidiyorum' demiyor, 'Ben okula gidiyorum' diyor." diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik nesil yetiştirme mesleğidir. Asıl olan iyi eğitimi büyük binalar değil, büyük insanlar veriyor. Şahsiyetli bir öğretmenin yetiştirdiği nesiller de güçlü ve şahsiyetli olur. Bu mesleğin sorumluluğunu hiçbir zaman unutmamanız, onurunu da her zaman taşımanız gerekiyor. Bu meslek stabil bir meslek değildir, bu nedenle sürekli öğrenmek, kendimizi geliştirmek zorundayız. Ben bu vesile ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimiz ile şehit olmuş öğretmenlerimizi minnetle anıyor, görev yapan ve göreve yeni başlayan öğretmenlerimize başarılar diliyor, emekli olmuş olan öğretmenlerimize de sağlıklı bir hayat diliyorum."

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Çarşamba Belediyesi olarak yaz döneminde okullarımızın fiziki şartlarının hazırlanmasında elimizden gelen tüm yardımı yaptık. Bundan sonra da eğitim için yardımlarımız hız kesmeden devam edecek. Eşimin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anlamına ilişkin şiirler okundu, oratoryo seslendirildi. Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, emekli olan öğretmenlere üstün hizmet başarı belgesi protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinlik sıra gecesi ile sona erdi.

Kaynak: AA