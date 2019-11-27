Haberler » Güncel » Samsun'dan kısa kısa - Haber

Samsun'dan kısa kısa

Ladik'te sıfır atık projesi kapsamında mevcut durumun tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

27.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:32Samsun'dan kısa kısa
'te sıfır atık projesi kapsamında mevcut durumun tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Sıfır Atık Birimi personelinin merkez mahallelerde geri dönüşüm çöp poşetleri dağıtıp aileleri bilgilendirdiğini söyledi.
Kısa aralıklarla toplanacak geri dönüşüp poşetlerinde atık türleri ve yoğunluğunun tespit edileceğini belirten Özel, "Atık karakterizasyonu çalışmasına başladık. İlçemizde mevcut durumun tespiti ve planlamanın ardından atık yönetiminde ihtiyaç duyulan kumbaralar, poşetler, biriktirme ve taşıma ekipmanları, konteynerler, eğitim materyalleri, takip çizelgeleri gibi ekipmanlar belirlenecek. İnanıyorum ki Ladik olarak bu görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğiz." dedi.
Özel, sıfır atık ile ilgili yapılacak tüm çalışmalarda alınacak verilere göre yol izleneceğini ifade etti.
Kazlar pazar tezgahlarında yerini aldı
Tirit yemeğinin vazgeçilmezi kazlar, Ladik'te pazar tezgahlarında satışa çıktı.
Kazlar, her hafta çarşamba günü kurulan gıda pazarında alıcıların beğenisine sunuldu.
Kaz yetiştirici Cavit Altuntaş, AA muhabirine, her tirit sezonu için 20-25 kaz yetiştirip sattığını belirterek, "Tirit yapımında kullanılan kesilmiş besili kazlar 160-180 liradan alıcı buluyor ancak arz ve talep durumuna göre fiyatta yükselme ve azalma olabiliyor. Kaz satışlarından elde ettiğim gelir ile bütçeme katkı sağlıyorum." dedi.
Halil Özkan da çocuklarının talebi üzerine kaz almaya geldiğini dile getirerek, komşuları ile tirit sofrasında bir araya geleceklerini kaydetti.

Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:05 Tel Halaf'ta son durum
15:05 Beşiktaş-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu
15:04 19 Mayıs ilçesinde samanlık yangını
15:04 Adana'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık güvenlik kamerasında
15:00 Basketbol Kurtuluş Kupası'nda 7. randevu
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
14:30 Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
27.11.2019 15:06:03