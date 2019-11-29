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Samsun'dan kısa kısa

Eğitim-Bir-Sen Çarşamba temsilciliği tarafından "Gelenekten geleceğe" konferansı düzenlendi.

29.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:52Samsun'dan kısa kısa
Eğitim-Bir-Sen temsilciliği tarafından "Gelenekten geleceğe" konferansı düzenlendi.
Eğitim-Bir-Sen Çarşamba Temsilcisi Hasan Demir, Çarşamba Belediyesi Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında, ilçede eğitim camiasının yüzde 72'sinin sendikalarına üye olduğunu söyledi.
Sendika olarak her zaman üyelerinin haklarını almak için mücadele ettiklerini dile getiren Demir, "Bunun yanı sıra İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile insanlık adına projelere imza atıyoruz. Bugün de gençlerimizin ve üyelerimizin geçmişten ders alması, geçmişte yapılan hataları tekrarlamaması için Hayati İnanç hocamızı sizlerle buluşturuyoruz." dedi.
Yazar Hayati İnanç da konferansta, hayat tecrübelerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak, Türk dünyasında geçmişte yaşananlar ve gelecekte yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aktardı.
Konferansa Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serap Aydın Bülbül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, ile vatandaşlar katıldı.
'ta "Depreme hazır mıyız?" konferansı
Kavak ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Depreme hazır mıyız?" konferansı gerçekleştirildi.
Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak jeoloji mühendisi Enis Işık ile arama kurtarma teknisyeni Zekayi Aydoğan katıldı.
Işık, Kavak ilçesinin deprem yönünden birinci kuşakta yer aldığını belirterek, etkinlikle Samsun'da meydana gelen afet türlerini tanıtmak, afet bilincini oluşturmak ve farkındalık sağlamayı amaçladıklarını anlattı.
Aydoğan ise deprem oluşumu, afet ile ilgili yapılması gereken hazırlıklar, toplanma alanları ve afet gönüllülüğü hakkında bilgi verdi.
Programın sonunda katılımcılara, okul bahçesinde çadır kurulumu uygulamalı olarak gösterildi.
Konferansın ardından öğrencilere afetlerle ilgili broşür de dağıtıldı.

Eğitim Bir Sen, Çarşamba, Samsun, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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