Samsun'dan kısa kısa

Ladik Akdağ Günışığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Özel, sadece Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası'nda hatırlayarak sosyal medyadan birkaç paylaşım yaparak değil, yaşamın her alanında onların sorunlarına çözüm üretebilmek için uğraşılmalı, onları hayatın kenarında bırakılmaması gerektiğini söyledi.Sosyal ve iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engelli vatandaşların farkına varılması gerektiğini dile getiren Özel, "Engelli olmak tercih değil, bir sonuç. Doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Bu nedenle hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.Ziyaret sonunda öğrenciler, yaptıkları çalışmaları Özel'e hediye ettiler.Ziyarete merkez Müdürü Ayşe Maden ile öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Kavak 'ta İngilizce kursuKavak Gençlik Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi (HEM) iş birliğinde İngilizce kursu açıldı.Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, 120 saat süreli kursun ilkokul 4 ve 5'inci sınıf öğrencileri ile 18 yaş üstü gençleri kapsamak üzere 2 kademe halinde açıldığını söyledi.Kurs eğitmeni olarak İngilizce öğretmeni Emine Demir'in görevlendirildiğini bildiren Altıngöz, "Talep üzerine açtığımız kurs, öğrenci kursiyerlerimiz için hafta içi, 18 yaş gençlerimiz için de hafta sonu faaliyet gösterecek. Kurs zamanlaması öğrencilerinizin derslerini aksatmayacak şekilde ayarlandı." dedi.Demir de kursa 52 kursiyerin katıldığını kaydetti.Kavak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programıKavak'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.Kavak Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile özel eğitim öğretmenleri, öğrencileri velileri ve davetliler katıldı.Özel eğitimli öğrencilerin kendisine gönderdiği mektubu okuyan Kaymakam Şenay, "Engellilik konusu yalnızca bir engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz."diye konuştu. Özel eğitim öğrencilerinin şiir okumaları, türkü seslendirmeleri ve çeşitli oyun gösterileri ile devam eden program, protokol üyelerinin çeşitli hediyeler dağıtmasının ardından sona erdi.Sarıcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğuna işaret ederek, özel eğitimli öğrencilerin her zaman yanında olduğunu aktardı.Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Tekin Arslan ise çocukların engelli ve özürlü olarak değil, farklı gelişen özel gereksinimli bireyler olarak adlandırılmasının daha uygun olacağını anlattı.Arslan, "Çocuklarımızın ve ailelerinin en büyük problemi toplumun olumsuz yaklaşımıdır. Onlar sizlerden sevgi ve anlayış bekliyor. Lütfen farklı gelişen bireylerimize destek verelim." dedi.Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bafra'da etkinlik yapıldıBafra Gençlik Merkezinde görme engellilerin yaptığı goalball müsabakası gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve engelli derneklerinin katılımıyla Bafra Gençlik Merkezinde başlayan yürüyüş, Alparslan Türkeş Parkı sosyal tesislerinde son buldu.Kaymakam Cevdet Ertürkmen, bugünün kutlanacak bir gün olmadığına dikkati çekerek, "Amacımız farkındalık oluşturmak. 8,5 milyon engellimiz var. Bafra'da ise 17 bin 297 engellimiz bulunuyor. Sizlerin yaşam kalitesini yükseltmek, kamu binalarına rahat ulaşımınızı sağlamak, fiziksel düzenlemeler yapmak bizim asli görevimiz. Eğitim konusunda devletimiz engellilere yönelik büyük imkanlar sundu. Elbette yeterli değil fakat her geçen gün daha iyiye gidiyoruz." diye konuştu.Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Engelliler Günü'nün sadece bir gün kutlanılmasından yana olmadıklarını dile getirdi.Son yıllarda hükümetlerinin yaptığı çalışmaların engellilerin sosyal yönünü ortaya çıkardığını vurgulayan Kılıç, "Engellilerimiz sosyal alanda daha fazla varlar. Hayatın içerisinde hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bunlar daha da fazla gelişerek devam edecek." dedi.