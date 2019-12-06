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Samsun'dan kısa kısa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

06.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:06Samsun'dan kısa kısa
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.
Ziyarette ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 2019 yılı çalışma planı kapsamında yapılan işler ile 2020 çalışma planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Özdemir, ziyaretinden ötürü Yıldız'a teşekkür ederek, "SASKİ ilçemizde önemli hizmetlerde bulundu. Bundan dolayı SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizler de halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak." dedi.
Yıldız ise ilçelerin talepleri doğrultusunda 2020 çalışma planlaması yaptıklarını anlatarak, "Belediye ve SASKİ iş birliğiyle halkımıza hizmet etmek amacındayız. Samsun'umuza ve Samsunlulara her zaman en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacağız." diye konuştu.
Ziyarette SASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Nadir Mazlum, SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da bulundu.
- Bafra'da kış lastiği denetimi
Bafra Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Bafra Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalışma yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsleri durdurarak lastiklerini kontrol etti.

Yük taşıyan araçların lastiklerini de kontrol eden ekipler, cihazla ölçüm gerçekleştirdi.

20 aracın kontrol edildiği denetimde bir araç sürücüsüne 625 lira cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin 1 Nisan 2020'ye kadar devam edeceği belirtildi.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Samsun, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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