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Samsun'dan kısa kısa

Bafra'da "Ortak Akıl Buluşmaları" devam ediyor.

04.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:58 Samsun'dan kısa kısa
'da "Ortak Akıl Buluşmaları" devam ediyor.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçedeki mimar ve mühendislerle bir araya geldi.
Bafra'da diğer meslek gruplarının yanı sıra şehir planlamacıları, mimarlar, mühendisler, teknikerler, haritacılar ile de bir araya gelerek doğru gitmeyen bir şeyler varsa samimiyetle konuşmak istediklerini dile getiren Kılıç, "Bizim de yapmadığımız, görmediğimiz şeyler olabilir. Kanunların ve yönetmeliklerin sürekli değiştiği süreci birlikte takip edip, ilçeye entegre etme düşüncesindeyiz. Bafra'da ben değil biz, fikrim değil, fikrimiz anlayışını geçerli kılıyoruz." dedi.
Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Vezirköprü Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı İbrahim Sadık başkanlığında toplanan meclis üyeleri, 6 gündem maddesini görüştü.
Belediye bünyesinde sözleşmeli çalışan 1 avukat, 4 mühendis, 1 inşaat teknikeri, 1 teknisyen ve 1 veterinerin çalışma sürelerinin 2020 yılında da çalışması kabul edildi.
Zabıta memurlarına zorunlu mesai yapmaları halinde mesai ücreti ödenmesinin kabul edildiği toplantıda, Vezirköprü Belediyesi ile Kıbrıs Yeniereköy Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalanması için Edis'e yetki verilmesi de kararlaştırıldı.
Bu kapsamda Edis ve 6 meclis üyesi, 20 Ocak'ta Kıbrıs'a giderek hem protokolü imzalayacak hem de iadeiziyarette bulunacak.

Toplantıda yapılan oylamada, AK Parti grubu tarafından verilen öneri ile meclis üyeleri Melek Işık, Kurtça Albayrak, Ayhan Bayar, Erdinç Aygün ve Ahmet Avcı, Belediye Denetim Komisyonuna seçildi.
Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, sona erdi.

Hamit Kılıç, Vezirköprü, Bafra, Edis, Güncel

Kaynak: AA

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